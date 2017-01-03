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В Киеве сегодня – мокрый снег и гололед http://www.segodnya.ua/img/article/7852/74_main.1483433123.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/74_tn.1483433123.jpg Происшествия Водителей призывают быть внимательными и осторожными на дорогах города

В Киеве сегодня – мокрый снег и гололед

Сегодня, 10:38

Водителей призывают быть внимательными и осторожными на дорогах города

Фото: Киевавтодор
Фото: Киевавтодор

Сегодня, 3 января, в столице ожидается мокрый снег, а на дорогах гололед.

Об этом сообщает КГГА

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 3 января в Киеве ожидается облачная погода и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м / с.  Температура днем около 0 °", – говорится в сообщении.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам рекомендуют двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Украине усилятся ночные морозы. Сегодня на западе и севере страны ожидаются осадки. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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