В Киеве сегодня – мокрый снег и гололед
Водителей призывают быть внимательными и осторожными на дорогах города
Сегодня, 3 января, в столице ожидается мокрый снег, а на дорогах гололед.
Об этом сообщает КГГА
"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 3 января в Киеве ожидается облачная погода и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м / с. Температура днем около 0 °", – говорится в сообщении.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.
Пешеходам рекомендуют двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в Украине усилятся ночные морозы. Сегодня на западе и севере страны ожидаются осадки.
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