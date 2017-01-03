В Киеве сегодня – мокрый снег и гололед

Водителей призывают быть внимательными и осторожными на дорогах города

Сегодня, 3 января, в столице ожидается мокрый снег, а на дорогах гололед.

Об этом сообщает КГГА

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 3 января в Киеве ожидается облачная погода и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м / с. Температура днем около 0 °", – говорится в сообщении.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам рекомендуют двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Украине усилятся ночные морозы. Сегодня на западе и севере страны ожидаются осадки.