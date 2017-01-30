В Киеве сегодня ожидается гололедица и до девяти градусов мороза

Сегодня, 08:43

В столице не будет существенных осадков

На улице будет скользко
На улице будет скользко. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 30 января в Киеве ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 7-9° мороза.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Напомним, на этой неделе синоптики опять обещают украинцам температурные качели, зато с минимумом осадков.
погода, температура, ветер, гололед, облачность, гололедица, погода в киеве
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

В Украину идет резкое похолодание. Фото: из открытых источников

Морозы до -28: Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

Вчера, 16:08

В Киеве – без существенных осадков, температура ночью 11-13°, днем 8-10° мороза

Украина

Прогноз погоды на неделю: температурные качели и минимум осадков

Сегодня, 07:15

Холоднее всего будет на востоке — до –24 °С, теплее всего — в Западной Украине  

Здоровье

. Перед выходом на улицу обязательно наносите питательный бальзам или помаду. Фото: rabstol.net

Как сохранить губы нежными зимой

Вчера, 06:00

Пользуйтесь бальзамом и не забывайте о массаже и пилинге  

Украина

В воскресенье в Украину придут 20-градусные морозы. Фото: соцсети

В воскресенье в Украину придут 20-градусные морозы

28 Января, 12:32

Самая низкая температура ожидается на востоке страны

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования