В Киеве сегодня ожидается гололедица и до девяти градусов мороза

В столице не будет существенных осадков

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 30 января в Киеве ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 7-9° мороза.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Напомним, на этой неделе синоптики опять обещают украинцам температурные качели, зато с минимумом осадков.