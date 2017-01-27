В Киеве серийного мошенника посадили на два года

Вчера, 14:13

Мужчина обещал продать талоны на бензин, но исчезал с деньгами

Мошенника отправили за решетку на два года
Мошенника отправили за решетку на два года

В Киеве задержали мошенника, который, заручившись доверием новых знакомых, предлагал приобрести у своего товарища дешевые талоны на горючее, сообщили в ГУ НП Киева.

Злоумышленник действовал по следующей схеме: вместе с потерпевшим они ехали к жилому дому, после передачи денег мошенник просил пострадавших дать мобильный телефон, чтобы позвонить продавцу. Однако, войдя в подъезд дома, исчезал вместе с деньгами.

В судебном заседании обвиняемый, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности, признал свою вину.

Приговором Соломенского районного суда в Киеве злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.
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Источник:

"Сегодня"

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