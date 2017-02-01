В Киеве сгорел двухэтажный частный дом

Сегодня, 10:15

Пожар начался утром на первом этаже здания

 

В двухэтажном частном жилом доме на первом этаже возник пожар. Фото: kyiv.dsns.gov.ua
В двухэтажном частном жилом доме на первом этаже возник пожар. Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве произошел пожар в частном доме на ул. Садовой.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве 31 января в 11:07.

Как оказалось, в двухэтажном частном жилом доме на первом этаже возник пожар с последующим распространением огня на второй этаж дома. В 13:36 бойцы ликвидировали пожар.

В результате возгорания повреждены второй этаж дома, личные вещи, закопчены стены, потолок и оконные рамы первого этажа.

Причина пожара выясняется.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, вчера в Киеве во время пожара в частном жилом доме спасли мужчину.
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Источник:

"Сегодня"

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