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В Киеве сгорел заброшенный двухэтажный дом http://www.segodnya.ua/img/article/7859/52_main.1483694427.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/52_tn.1483694427.jpg Происшествия Пламя полностью охватило отселенное здание, пожар тушили более часа

В Киеве сгорел заброшенный двухэтажный дом

Сегодня, 11:19

Пламя полностью охватило отселенное здание, пожар тушили более часа

В Киеве сгорел заброшенный двухэтажный дом

В Киеве вчера поздно вечером произошел пожар в двухэтажном отселенном здании по ул. Юрия Кондратюка, 7. Спасателей на место происшествия вызвали 5 января в 23:35, рассказали в столичном управлении ГСЧС.

По прибытию на место происшествия спасастели установили, что горит второй этаж дома. Тушение пожара осложнялось тем, что обрешетка кровли и перекрытия были деревянными, в результате чего огонь быстро распространялся.

В 00:35 пожар был локализован, а уже в 01:41 – ликвидирован. В результате пожара разобраны 450 кв. м деревянных конструкций здания.

На месте происшествия работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений ГУ ДСНС Украины в г.. Киеве.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц, однако окончательную причину установит следствие.
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Источник:

"Сегодня"

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