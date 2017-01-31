В Киеве сгорели два больших киоска с одеждой (фото)

Сегодня, 16:51

Пылающие ларьки тушили восемь спасателей


Ларьки сильно повреждены огнем. Фото: ГСЧС Киева

Ларьки сильно повреждены огнем. Фото: ГСЧС Киева

Ларьки сильно повреждены огнем. Фото: ГСЧС Киева

Ларьки сильно повреждены огнем. Фото: ГСЧС Киева

В Киеве сегодня утром в Дарницком районе вспыхнули ларьки. Спасателей на тушение пожара по улице Декабристов, 8, вызвали в 11:03, рассказали в ГСЧС Киева.

По прибытию на место происшествия пожарные обнаружили, что горят два киоска, предварительно, в них продавалась одежда. Уже в 11:09 спасатели локализовали пожар, предупредив дальнейшее распространение огня, а в 11:22 – ликвидировали.\

На месте происшествия работали две единицы пожарной техники и 8 человек личного состава.

По предварительным данным, к пожару могло привести короткое замыкание электропроводки, однако окончательные причины возгорания установит следствие.
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Источник:

"Сегодня"

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