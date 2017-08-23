В Киеве сгорело шикарное спортивное авто

Сегодня, 11:06

За сутки в столице сгорело две машины, одна из них вспыхнула на проезжей части

В Киеве произошло два пожара в автомобилях. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
В Киеве произошло два пожара в автомобилях. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

За последние сутки в Киеве произошло два пожара в автомобилях.

Первый вызов в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступил 22 августа в 15:34 о том, что на проезжей части дороги по вул.Черемшины, 15 горит автомобиль.

Пожарные установили, что горит автомобиль марки Renault Kangoo. В 15:45 пожар был ликвидирован.

В результате пожара поврежден моторный отсек, лакокрасочное покрытие и частично салон автомобиля.

Второй вызов в Службу спасения поступил уже 23 августа в 2:08 о том, что во дворе пятиэтажного жилого дома по ул. Ванды Василевской, 14 горит автомобиль.

Оказалось, что пожар произошел в автомобиле марки Porsche Carrera.

В 2:56 пожар был ликвидирован. В результате пожара салон автомобиля выгорел полностью, повреждены резиновые и пластиковые элементы кузова.

К счастью, никто не пострадал. Причины пожара будут выяснять правоохранительные органы.

Напомним, в июле в Киеве на проспекте Победы, 106/1 во время движения загорелся автомобиль. При начале движения из-под капота белого микроавтобуса OPEL Vivaro пошел дым. Водитель остановился, в это время начался пожар, который водитель пытался потушить подручными средствами. К счастью, к месту ЧП быстро подъехали пожарные, которые спасли авто. У машины поврежден двигатель и моторный отсек.
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Источник:

"Сегодня"

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