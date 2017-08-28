В Киеве Skoda на полном ходу врезалась в маршрутку

В Киеве на проспекте Правды произошло ДТП с участием автомобиля Skoda и маршрутного автобуса "Богдан", который ехал по маршруту №437 (ул. Генерала Наумова – ул. Наталии Ужвий).

Свидетели происшествия говорят, что Skoda, которая ехала в крайней левой полосе, на полном ходу въехала в маршрутку, ехавшую в средней полосе, пишет "Киев Оперативный".

"Из-за того, что я выпил пару бутылок пива, меня делают виновным", – пожаловался виновник аварии.

От прохождения теста на состояние опьянения водитель Skoda отказался.

Напомним, в Киеве три иномарки столкнулись перед светофором. Водителя одной из них подозревают в употреблении алкоголя