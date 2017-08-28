В Киеве Skoda на полном ходу врезалась в маршрутку

Сегодня, 10:08

Водитель иномарки признался, что выпил "пару бутылок пива"

 


ДТП произошло на проспекте Правды. Фото: facebook.com/KyivOperativ

ДТП произошло на проспекте Правды. Фото: facebook.com/KyivOperativ

ДТП произошло на проспекте Правды. Фото: facebook.com/KyivOperativ

ДТП произошло на проспекте Правды. Фото: facebook.com/KyivOperativ

ДТП произошло на проспекте Правды. Фото: facebook.com/KyivOperativ

ДТП произошло на проспекте Правды. Фото: facebook.com/KyivOperativ

ДТП произошло на проспекте Правды. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на проспекте Правды произошло ДТП с участием автомобиля Skoda и маршрутного автобуса "Богдан", который ехал по маршруту №437 (ул. Генерала Наумова – ул. Наталии Ужвий).

Свидетели происшествия говорят, что Skoda, которая ехала в крайней левой полосе, на полном ходу въехала в маршрутку, ехавшую в средней полосе, пишет "Киев Оперативный".

"Из-за того, что я выпил пару бутылок пива, меня делают виновным", – пожаловался виновник аварии.

От прохождения теста на состояние опьянения водитель Skoda отказался.

Напомним, в Киеве три иномарки столкнулись перед светофором. Водителя одной из них подозревают в употреблении алкоголя
ДТП, фото, видео, маршрутка, водитель, skoda, пьяный водитель, выпил

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве три иномарки столкнулись перед светофором

Сегодня, 09:34

Водителя одной из них подозревают в употреблении алкоголя  

Происшествия

Несмотря на то, что авто было разбито, молодой человек поехал на нем дальше. Фото ГУ НП в Киевской области

Под Киевом парень угнал авто и попал в серьезное ДТП

21 Августа, 14:42

Злоумышленника задержали правоохранители, он был пьян

Происшествия

В Киеве Subaru сбил мотоциклиста, за рулем авто был пьяный следователь – СМИ

18 Августа, 12:40

В полиции утверждают, что водитель Subaru не имеет отношения к правоохранительным органам  

Происшествия

"Он же никого не убил": в Киеве пьяный водитель въехал в столб

16 Августа, 11:15

Проходить тест на содержание алкоголя в крови мужчина отказался  

Происшествия

В Киеве пьяная компания на "Жигулях" устроила стрельбу, гонки с копами и вылетела в кювет

15 Августа, 12:31

Инцидент произошел на Кольцевой, трое нарушителей задержаны патрульными  

Происшествия

В крови водителя обнаружено 3,59 промилле алкоголя

Под Киевом пьяный водитель наехал на пешеходов на обочине

14 Августа, 18:00

Мужчины получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования