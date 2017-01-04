Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
В Киеве – скользко и ветрено: людей предупреждают об опасности на дорогах http://www.segodnya.ua/img/article/7855/21_main.1483531489.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/21_tn.1483531489.jpg Происшествия Власти города призывают водителей и пешеходов быть очень внимательными и осторожными

В Киеве – скользко и ветрено: людей предупреждают об опасности на дорогах

Сегодня, 13:59

Власти города призывают водителей и пешеходов быть очень внимательными и осторожными

Дорожники активно убирают снег. Фото: &quot;Киевавтодор&quot;
Дорожники активно убирают снег. Фото: "Киевавтодор"

В столице сегодня, 4 января, облачная погода с прояснениями, днем мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура днем около 0°, сообщили в КГГА, ссылаясь на прогнозы синоптиков.

В связи с погодой, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам рекомендуется ходить по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

По информации КК "Киевавтодор", в столице сегодня для уборки снега и льда с дорог, улиц и тротуаров города было задействовано 238 единиц снегоуборочной техники и 21 бригада ручной уборки.
погода, кгга, мокрый снег, киевавтодор, гололедица
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

В Буковели преобладает солнечная погода. Фото: из открытых источников

Погода в Буковели: снег, солнце и -2

2 Января, 13:53

Трассы горнолыжного курорта покоряют сотни лыжников и сноубордистов

Украина

Фото: ladynews.com.ua

Погода на Рождество: украинцам обещают ночные морозы до -26

Вчера, 17:06

Резкое понижение температуры прогнозируют на западе, севере и в центре Украины

Запад

Во Львовской области в шахтерском городе остались зимовать лебеди

Сегодня, 04:29

Птиц подкармливают люди, но некоторые из жителей Червонограда  волнуются, как спасти птиц, если ударят  морозы

Украина

В Украине резко похолодает. Фото: vesti-ukr.com

Прогноз погоды в Украине: грядут сильные морозы и снегопады

Сегодня, 12:09

Температура воздуха опустится до 15 градусов ниже нуля после шестого января - с этого дня наступают рождественские морозы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.