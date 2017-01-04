В Киеве – скользко и ветрено: людей предупреждают об опасности на дорогах

Власти города призывают водителей и пешеходов быть очень внимательными и осторожными

В столице сегодня, 4 января, облачная погода с прояснениями, днем мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура днем около 0°, сообщили в КГГА, ссылаясь на прогнозы синоптиков.

В связи с погодой, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам рекомендуется ходить по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

По информации КК "Киевавтодор", в столице сегодня для уборки снега и льда с дорог, улиц и тротуаров города было задействовано 238 единиц снегоуборочной техники и 21 бригада ручной уборки.