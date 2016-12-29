Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Киеве "скорая" ехала на вызов к ребенку 70 минут – соцсети http://www.segodnya.ua/img/article/7843/29_main.1483011514.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/29_tn.1483011514.jpg Происшествия Врачи говорят, что автопарк и бригады не справляются с вызовами  

В Киеве "скорая" ехала на вызов к ребенку 70 минут – соцсети

Сегодня, 13:36

Врачи говорят, что автопарк и бригады не справляются с вызовами

 

Мальчик жаловался на сильные боли в животе
Мальчик жаловался на сильные боли в животе. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Киеве скорая помощь ехала на вызов к маленькому ребенку больше часа. Об этом в Facebook сообщил киевский волонтер Ричард Горда.

"Вызов сделан в 21:10 маленькому ребенку. Спустя 27 мин сообщают, что машина до сих пор не выехала", – написал мужчина в соцсети.

Мальчик жаловался на сильные боли в животе и рвоту, но его отцу сообщили, что машин "скорой" нет.

В итоге скорая помощь приехала через 70 минут после вызова.

К счастью, оказалось, что никаких серьезных заболеваний у ребенка нет, малышу прописали диету.

"Пока ехали обратно в "скорой", разговорился с врачами. Киев увеличился, автопарк и бригады не справляются с вызовами. Нехватка машин и рук. Езда в "скорой" сравнивается с ездой по стиральной доске. Вроде и "Пежо", но ощущения совсем не комфортные. Трясет, грохот, кидания во все стороны. Сегодня был вызов на ДТП, бригада попала туда спустя 60 мин. Мы сделали вызов в 21:11, бригада его получила в 21:58!!!", – добавил киевлянин.
врачи, скорая, мальчик, скорая помощь, автопарк, волонтер
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Жуткое ЧП в Киеве: прямо в такси от передозировки наркотиками скончался парень

13 Декабря, 01:59

На месте работают оперативно-следственная группа и эксперт

Происшествия

Женщина вызвала скорую помощь ради развлечения

Пьяная киевлянка вызвала скорую помощь "ради развлечения"

Вчера, 12:54

Женщине "захотелось молодого доктора"  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.