В Киеве "скорая" ехала на вызов к ребенку 70 минут – соцсети

Врачи говорят, что автопарк и бригады не справляются с вызовами

В Киеве скорая помощь ехала на вызов к маленькому ребенку больше часа. Об этом в Facebook сообщил киевский волонтер Ричард Горда.

"Вызов сделан в 21:10 маленькому ребенку. Спустя 27 мин сообщают, что машина до сих пор не выехала", – написал мужчина в соцсети.

Мальчик жаловался на сильные боли в животе и рвоту, но его отцу сообщили, что машин "скорой" нет.

В итоге скорая помощь приехала через 70 минут после вызова.

К счастью, оказалось, что никаких серьезных заболеваний у ребенка нет, малышу прописали диету.

"Пока ехали обратно в "скорой", разговорился с врачами. Киев увеличился, автопарк и бригады не справляются с вызовами. Нехватка машин и рук. Езда в "скорой" сравнивается с ездой по стиральной доске. Вроде и "Пежо", но ощущения совсем не комфортные. Трясет, грохот, кидания во все стороны. Сегодня был вызов на ДТП, бригада попала туда спустя 60 мин. Мы сделали вызов в 21:11, бригада его получила в 21:58!!!", – добавил киевлянин.