ФОТОФАКТ. В Киеве случайные прохожие спасли провалившегося под лед рыбака

Мужчины просто проходили мимо

В Киеве на Русановском канале случайные прохожие спасли рыбака, который провалился под лед. Об этом в группе "Русановка" сообщил киевлянин Тарас Земский.

По словам Земского, одним из спасителей мужчины оказался его знакомый Артем Торосян.

Читайте полезные советы: Как вести себя на льду и что делать, если вы провалились

Напомним, 6 декабря под Киевом провалился под лед и утонул 73-летний пенсионер.