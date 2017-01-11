ФОТОФАКТ. В Киеве случайные прохожие спасли провалившегося под лед рыбака
Мужчины просто проходили мимо
В Киеве на Русановском канале случайные прохожие спасли рыбака, который провалился под лед. Об этом в группе "Русановка" сообщил киевлянин Тарас Земский.
По словам Земского, одним из спасителей мужчины оказался его знакомый Артем Торосян.
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Напомним, 6 декабря под Киевом провалился под лед и утонул 73-летний пенсионер.
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