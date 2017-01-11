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ФОТОФАКТ. В Киеве случайные прохожие спасли провалившегося под лед рыбака http://www.segodnya.ua/img/article/7872/85_main.1484141703.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/85_tn.1484141703.jpg Происшествия Мужчины просто проходили мимо  

ФОТОФАКТ. В Киеве случайные прохожие спасли провалившегося под лед рыбака

Сегодня, 15:33

Мужчины просто проходили мимо

 

Рыбаку помогли случайные прохожие. Фото: facebook.com/groups/rsnvka
Рыбаку помогли случайные прохожие. Фото: facebook.com/groups/rsnvka

В Киеве на Русановском канале случайные прохожие спасли рыбака, который провалился под лед. Об этом в группе "Русановка" сообщил киевлянин Тарас Земский.

По словам Земского, одним из спасителей мужчины оказался его знакомый Артем Торосян.

Читайте полезные советы: Как вести себя на льду и что делать, если вы провалились

Напомним, 6 декабря под Киевом провалился под лед и утонул 73-летний пенсионер.
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Источник:

"Сегодня"

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