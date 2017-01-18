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В Киеве снесли здание старого кинотеатра (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7893/44_main.1484734068.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/44_tn.1484734068.jpg Происшествия Помещение на улице Щербаковского долгое время было закрыто

В Киеве снесли здание старого кинотеатра (фото)

Сегодня, 12:06

Помещение на улице Щербаковского долгое время было закрыто

В столице снесли кинотеатр "Нивки", который был расположен на ул. Даниила Щербаковского, 58 в Шевченсковском районе. Об этом рассказал столичный активист Григорий Мельничук в Facebook. "Сейчас уже груда развалин. Давно стоял закрытый, особо не жалко – но есть риск потерять часть зеленой зоны – часть деревьев уже снесено", – сообщил он.

Напомним, ранее сообщали, что на месте кинотеатра "Нивки" будет построен новый ТРЦ, в котором также разместиться новый, но уже современный кинотеатр.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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