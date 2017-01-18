В Киеве снесли здание старого кинотеатра (фото)

В столице снесли кинотеатр "Нивки", который был расположен на ул. Даниила Щербаковского, 58 в Шевченсковском районе. Об этом рассказал столичный активист Григорий Мельничук в Facebook. "Сейчас уже груда развалин. Давно стоял закрытый, особо не жалко – но есть риск потерять часть зеленой зоны – часть деревьев уже снесено", – сообщил он.

Напомним, ранее сообщали, что на месте кинотеатра "Нивки" будет построен новый ТРЦ, в котором также разместиться новый, но уже современный кинотеатр.