В Киеве снова стало больше больных гриппом и ОРВИ

В больницы попали больше 200 человек

По данным КГГА, за последнюю неделю, с 30 января по 5 февраля, в Киеве зарегистрировано 21 581 больных гриппом и ОРВИ, что на 8,1% больше предыдущей недели. В то же время, этот показатель ниже эпидпорога на 36,2%.

По словам замглавы КГГА Николая Поворозника, рост заболеваемости наблюдается как среди взрослых, так и среди детей. Взрослых заболело 6753 человек (на предыдущей неделе 6199, рост 8,2%), детей – 14 828 (на предыдущей неделе 13628, рост на 8,1%).

В больницы за минувшую неделю госпитализирован 271 человек, из которых 176 – дети.