В Киеве снова стало больше больных гриппом и ОРВИ

Сегодня, 17:38

В больницы попали больше 200 человек

 

Рост заболеваемости наблюдается как среди взрослых, так и среди детей
Рост заболеваемости наблюдается как среди взрослых, так и среди детей. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

По данным КГГА, за последнюю неделю, с 30 января по 5 февраля, в Киеве зарегистрировано 21 581 больных гриппом и ОРВИ, что на 8,1% больше предыдущей недели. В то же время, этот показатель ниже эпидпорога на 36,2%.

По словам замглавы КГГА Николая Поворозника, рост заболеваемости наблюдается как среди взрослых, так и среди детей. Взрослых заболело 6753 человек (на предыдущей неделе 6199, рост 8,2%), детей – 14 828 (на предыдущей неделе 13628, рост на 8,1%).

В больницы за минувшую неделю госпитализирован 271 человек, из которых 176 – дети.
грипп, ОРВИ, болезнь, госпитализирован
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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