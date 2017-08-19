В Киеве со стрельбой похитили человека

Мужчину вытащили из автомобиля и увезли в неизвестном направлении

В Киеве на бульваре Перова похитили человека. Как сообщает с места происшествия корреспондент "Сегодня", неизвестные подъехали к "БМВ" во двор жилого дома и произвели несколько выстрелов. После этого злоумышленники битами разбили иномарку, вытащили из него и избили водителя, а затем затолкали его в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье вооруженные бандиты похитили 100 тысяч гривен.