В Киеве со стрельбой похитили человека

Вчера, 00:48

Мужчину вытащили из автомобиля и увезли в неизвестном направлении


На месте происшествия. Фото: В.Антонов

На месте происшествия. Фото: В.Антонов

На месте происшествия. Фото: В.Антонов

На месте происшествия. Фото: В.Антонов

На месте происшествия. Фото: В.Антонов

На месте происшествия. Фото: В.Антонов

На месте происшествия. Фото: В.Антонов

На месте происшествия. Фото: В.Антонов

На месте происшествия. Фото: В.Антонов

В Киеве на бульваре Перова похитили человека. Как сообщает с места происшествия корреспондент "Сегодня", неизвестные подъехали к "БМВ" во двор жилого дома и произвели несколько выстрелов. После этого злоумышленники битами разбили иномарку, вытащили из него и избили водителя, а затем затолкали его в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье вооруженные бандиты похитили 100 тысяч гривен.
Киев, нападение, избили, похитили, злоумышленники
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве полиция со стрельбой задержала банду домушников

18 Августа, 18:29

Двое из них - граждане другого государства, еще один - киевлянин

Евросоюз

Полиция Финляндии. Фото: Rowanhill

В Финляндии мужчина с ножом набросился на прохожих

18 Августа, 17:30

Мотивы преступника пока остаются неизвестными, полиция посоветовала жителям Турку воздержаться от поездок в центр города

Происшествия

Оперативники установили личность нападавшего. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на Борщаговке парень серьезно ранил ножом троих прохожих

16 Августа, 16:06

Молодые люди вышли из торгового заведения и у них возник конфликт с неизвестными  

Донбасс

В Краматорске звучали выстрелы. Фото: novostivmire.com

Стрельба в Краматорске: полиция рассказала о ситуации

16 Августа, 14:09

Неизвестные пытались совершить вооруженное нападение

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования