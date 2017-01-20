В Киеве сорвался лифт с женщиной и маленьким ребенком

В Киеве на улице Генерала Наумова 23В сегодня около 8.20 оборвался трос в лифтовой кабине. Об этом сообщает Анастасия Чоп‎ в группе MAMMAS.

ЧП произошло на улице Наумова. Скриншот с сайте Яндекс.карты

По словам киевлянки, сработало аварийное торможение. "Летели прилично с шестого этажа, остановились между вторым и первым. В кабине находилась я и трехлетний сын. До сих пор трусит!", – пишет Анастасия.

"Лифт старый, в кабине и на первом этаже при входе в лифт кнопка вызова аварийной службы не работает, номеров для вызова службы спасения нет. В ЖЭКе нет дежурной бригады на месте! Просидела там около часа. Слава Богу, мама нашла номер диспетчерской службы Святошинского района и дозвонилась", – рассказала девушка.

"Бригада приехала на вызов через 40 минут и то после упоминания, что в кабине находится ребенок. Достали нас и уехали!", – добавила она.

Девушка обратилась на горячую линию мэрии Киева, там зафиксировали обращение Ч-488. Теперь она хочет добиться полной замены лифта или хотя бы его капитального ремонта.

Напомним, в августе прошлого года на проспекте Бажана, 10 оборвался лифт, пролетев с 4-го на 2-й этаж. В кабине находилась супружеская пара – 58-летний муж и 53-летняя жена.