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В Киеве трамвай сошел с рельсов и создал затор (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7876/91_main.1484229953.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/91_tn.1484229953.jpg Происшествия Транспорт пришлось убирать с дороги краном  

В Киеве трамвай сошел с рельсов и создал затор (фото,видео)

Сегодня, 16:04

Транспорт пришлось убирать с дороги краном

 

 


Видео: Первый удобный Автомагазин

В Киеве возле станции метро "Черниговская" сошел с рельсов трамвай, который направлялся в депо. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Борислав Береза.

Отметим, что после затяжного снегопада, который продолжался в столице несколько дней, трамвайные пути были не почищены.

Как пишет в комментариях к посту Березы Александр Александров, впоследствии на месте ЧП отключили светофоры, а этот трамвай пришлось поднимать краном. Возник затор. Трамваи, следующие от ДВРЗ, стояли с пассажирами без движения.
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Источник:

"Сегодня"

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