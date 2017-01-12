В Киеве трамвай сошел с рельсов и создал затор (фото,видео)

В Киеве возле станции метро "Черниговская" сошел с рельсов трамвай, который направлялся в депо. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Борислав Береза.

Отметим, что после затяжного снегопада, который продолжался в столице несколько дней, трамвайные пути были не почищены.

Как пишет в комментариях к посту Березы Александр Александров, впоследствии на месте ЧП отключили светофоры, а этот трамвай пришлось поднимать краном. Возник затор. Трамваи, следующие от ДВРЗ, стояли с пассажирами без движения.