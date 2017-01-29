В Киеве сожгли авто известного адвоката

Сегодня, 12:25

ЧП произошло рано утром в Днепровском районе столицы

Огонь уничтожил автомобиль. Фото: соцсети
Огонь уничтожил автомобиль. Фото: соцсети

Как сообщают в соцсетях столичные активисты, в субботу в Днепровском районе неизвестные сожгли машину адвоката Александра Дядюка, которое было припарковано во дворе жилого дома. Это произошло около 4 утра.

Александр Дядюк занимается вопросами незаконной застройки и активисты не исключают, что поджог авто – месть застройщиков.

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Фото: Фейсбук

Напомним, это не первый подобный случай в столице. Несколько месяцев назад во дворе дома по ул. Тургеневской сожгли машину экс-депутата Киеврады Виктории Кустовой (она также предположила, что этот случай может быть связан с ее борьбой за сохранение культурного наследия Киева). До этого неизвестные подпалили авто еще одной известной активистке – Елене Ескиной-Терещенко
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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