В Киеве сожгли авто известного адвоката

Как сообщают в соцсетях столичные активисты, в субботу в Днепровском районе неизвестные сожгли машину адвоката Александра Дядюка, которое было припарковано во дворе жилого дома. Это произошло около 4 утра.

Александр Дядюк занимается вопросами незаконной застройки и активисты не исключают, что поджог авто – месть застройщиков.

Фото: Фейсбук

Напомним, это не первый подобный случай в столице. Несколько месяцев назад во дворе дома по ул. Тургеневской сожгли машину экс-депутата Киеврады Виктории Кустовой (она также предположила, что этот случай может быть связан с ее борьбой за сохранение культурного наследия Киева). До этого неизвестные подпалили авто еще одной известной активистке – Елене Ескиной-Терещенко