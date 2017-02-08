В Киеве спасатели выручили водителя грузовика

Сегодня, 11:12

В автомобиле перекосился груз

 


Двигаясь по ул. Заболотного, водитель заметил, что груз сместился на одну сторону полуприцепа. Фото: facebook.com/MNSKyiv

Двигаясь по ул. Заболотного, водитель заметил, что груз сместился на одну сторону полуприцепа. Фото: facebook.com/MNSKyiv

Двигаясь по ул. Заболотного, водитель заметил, что груз сместился на одну сторону полуприцепа. Фото: facebook.com/MNSKyiv

Двигаясь по ул. Заболотного, водитель заметил, что груз сместился на одну сторону полуприцепа. Фото: facebook.com/MNSKyiv

Двигаясь по ул. Заболотного, водитель заметил, что груз сместился на одну сторону полуприцепа. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В Киеве спасатели оказали помощь водителю грузового автомобиля.

7 февраля в 10:28 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение от водителя автомобиля Renault о том, что двигаясь по ул. Заболотного, он заметил, что груз сместился на одну сторону полуприцепа.

На место происшествия прибыли спасатели 27-й Государственной пожарно-спасательной части. Бойцы отбуксировали авто на безопасное место и с помощью лебедки выровняли груз на полуприцепе.

Напомним, на днях под Киевом спасатели вытянули из сугробов школьный автобус.
спасатели, грузовик, груз, ГСЧС, renault, Заболотного
Источник:

"Сегодня"

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