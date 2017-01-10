В Киеве спасли девочку со льда озера Тельбин

В Киеве спасли 12-летнюю девочку, которая находилась на льду на озере Тельбин.

10 января в 15:32 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве от правоохранительных органов поступило сообщение о том, что на озере Тельбин, напротив жилого дома по ул. Березняковская, 30А в Днепровском районе столицы, на льду на расстоянии около 30 метров от берега находится 12-летняя девочка, и нуждается в помощи.

Спасатели прибыли на место вызова в 15:41 и приступили к спасению девочки.

Один из спасателей, который был одет в специальный гидрокостюм, подобрался к девочке, которая находилась на льду в шоковом состоянии. Успокоив девочку, пожарный-спасатель Юрий Довгаль закрепил на ней спасательный пояс, попросил ее лечь на лед и с помощью спасательной веревки вытащил ее в 16:30 на берег.

Бойцы, которые спасли девочку, посадили ее в пожарно-спасательный автомобиль погреться, спросили, где она живет, отвезли ее домой и передали родителям.

Фото: facebook.com/MNSKyiv