Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
В Киеве спасли девочку со льда озера Тельбин http://www.segodnya.ua/img/article/7869/89_main.1484064657.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/89_tn.1484064657.jpg Происшествия Ребенок находился на льду в шоковом состоянии  

В Киеве спасли девочку со льда озера Тельбин

Сегодня, 18:09

Ребенок находился на льду в шоковом состоянии

 

Девочка находилась на льду далеко от берега. Фото: hotwalls.ru
Девочка находилась на льду далеко от берега. Фото: hotwalls.ru

В Киеве спасли 12-летнюю девочку, которая находилась на льду на озере Тельбин.

10 января в 15:32 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве от правоохранительных органов поступило сообщение о том, что на озере Тельбин, напротив жилого дома по ул. Березняковская, 30А в Днепровском районе столицы, на льду на расстоянии около 30 метров от берега находится 12-летняя девочка, и нуждается в помощи.

Спасатели прибыли на место вызова в 15:41 и приступили к спасению девочки.

Один из спасателей, который был одет в специальный гидрокостюм, подобрался к девочке, которая находилась на льду в шоковом состоянии. Успокоив девочку, пожарный-спасатель Юрий Довгаль закрепил на ней спасательный пояс, попросил ее лечь на лед и с помощью спасательной веревки вытащил ее в 16:30 на берег.

Бойцы, которые спасли девочку, посадили ее в пожарно-спасательный автомобиль погреться, спросили, где она живет, отвезли ее домой и передали родителям.

15873591_1241358059277467_455866869951498768_n

Фото: facebook.com/MNSKyiv
лед, спасатели, озеро, девочка, тельбин, ГСЧС, озеро Тельбин
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди

Ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ноги

Как вести себя на льду и что делать, если вы провалились

8 Января, 14:19

Специалисты поделились ценными советами  

Происшествия

Под Киевом спасают рыбаков

Под Киевом на льдине унесло шестерых рыбаков (обновлено)

4 Января, 15:50

ГСЧС Киевской области проводит спасательную операцию

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.