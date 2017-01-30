В Киеве среди дороги сгорела иномарка

Сегодня, 11:58

К счастью, люди не пострадали, но были повреждены моторный отсек, панель приборов и салон

 

Время движения в автомобиле «Volkswagen Т-4» возник пожар. Фото: facebook.com/MNSKyiv
Время движения в автомобиле «Volkswagen Т-4» возник пожар. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В Киеве во время движения загорелся автомобиль.

29 января в Службу спасения 101 поступило сообщение о горящем авто на проезжей части дороги по Кольцевой, 1.

Как выяснилось, во время движения в автомобиле "Volkswagen Т-4" возник пожар.

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Фото: facebook.com/MNSKyiv

Уже в 16:22 пожар был ликвидирован.

Вследствие ЧП были повреждены моторный отсек, панель приборов и салон.

К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания будут установлены следственными органами.

Напомним, в ноябре прошлого года в столице произошел пожар прямо на проезжей части ул. Комарова. Во время движения загорелся легковой автомобиль "Форд". Спасатели ГСЧС быстро прибыли на место происшествия, через пять минут после возгорания огонь был уже потушен.

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Водитель автомобиля вовремя успел покинуть салон.
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Источник:

"Сегодня"

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