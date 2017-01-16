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В Киеве судят чиновника, присвоившего более миллиона гривен http://www.segodnya.ua/img/article/7886/47_main.1484568596.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/47_tn.1484568596.jpg Происшествия Замдиректора института "заработал" на соцопросе про ларьки в столице

В Киеве судят чиновника, присвоившего более миллиона гривен

Сегодня, 14:07

Замдиректора института "заработал" на соцопросе про ларьки в столице

Нечистого на руку госслужащего отдали под суд
Нечистого на руку госслужащего отдали под суд

Столичная прокуратура направила в суд дело о присвоение чиновником 1,2 миллиона гривен бюджетных средств. Заместителя директора "Научно-исследовательского института социально-экономического развития города" обвиняют в присвоении денег и служебном подлоге, сообщили в столичной прокуратуре.

Следствие установило, что заместитель директора незаконно завладел деньгами, которые были выделены на проведение социологического исследования о необходимости размещения МАФов в спальных районах столицы.

Для проведения этого исследования чиновник привлек фиктивную фирму, на счета которой перечислил указанные средства, и в дальнейшем присвоил.

Служащему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебная подделка).

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
суд, прокуратура, растрата, чиновник, присвоение
Источник:

"Сегодня"

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