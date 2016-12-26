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В Киеве сумчанин продал мужчине поддельные доллары http://www.segodnya.ua/img/article/7830/39_main.1482738646.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/39_tn.1482738646.jpg Происшествия Парню грозит до семи лет тюрьмы  

В Киеве сумчанин продал мужчине поддельные доллары

Сегодня, 09:48

Парню грозит до семи лет тюрьмы

 

Подозрительные купюры изъяли и направили на экспертизу
Подозрительные купюры изъяли и направили на экспертизу. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве полицейские задержали сумчанина с поддельной валютой.

26-летний молодой человек пытался продать жителю Киевской области 300 долларов США, которые вызвали сомнение.

Около 18:00 сотрудники Печерского управления полиции получили информацию о том, что неизвестный человек продал 30-летнему мужчине иностранную валюту, которая имела признаки подделки. Через несколько минут правоохранители установили: мужчины заранее договорились о встрече у дома на проспекте Победы.

На условиях выгодного курса 26-летний уроженец Сумщины продал три купюры номиналом по 100 долларов США. Но когда покупатель получил и рассмотрел их, то понял, что его обманули, и вызвал полицию.

Подозрительные купюры изъяли и направили на экспертизу. По данному факту следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства, при которых у сумчанина появились поддельные купюры, и их количество. Если собранные вещественные доказательства укажут на криминальный умысел молодого человека, то ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в октябре в Киеве клиент принес фальшивые доллары в банк. Поддельные купюры обнаружила кассир финансового учреждения.
правоохранители, сбыт, лишение свободы, доллары, поддельные, купюры
Источник:

"Сегодня"

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