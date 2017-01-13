В Киеве "Таврия" протаранила троллейбус и фуру (видео)

В Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло ДТП.

Водитель автомобиля "Таврия", двигаясь на высокой скорости в сторону Демеевской (бывшей Московской) площади, протаранил попутный троллейбус и фуру. Об этом сообщают "Видеопробки".

Напомним, в Киеве на ул. Кирилловской произошло ДТП с участием трамвая и "Кубика". Водитель-стажер не справился с управлением трамвая, в результате чего тот сошел с рельс, отправив при этом проезжающий рядом внедорожник "Мерседес" в столб.