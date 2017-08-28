В Киеве три иномарки столкнулись перед светофором

Сегодня, 09:34

Водителя одной из них подозревают в употреблении алкоголя

 

В Киеве на ул. Васильковская, 3, произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительной информации, причина аварии – несоблюдение дистанции. В ДТП столкнулись BMW, Mazda и Subaru.

Со слов свидетелей, водитель Subaru остановился на красный свет, за ним ехала Mazda, а сзади BMW с еврономерами. Водителя BMW подозревают в употреблении алкоголя.

В результате столкновения никто не пострадал. На месте работала патрульная полиция.

Напомним, ранее в Киеве пьяный водитель на еврономерах устроил четыре ДТП, припарковался на встречной полосе и пытался сбежать.
васильковская, столкнулись, красный свет, пьяный водитель, патрульная полиция
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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