В Киеве три иномарки столкнулись перед светофором

Водителя одной из них подозревают в употреблении алкоголя

В Киеве на ул. Васильковская, 3, произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительной информации, причина аварии – несоблюдение дистанции. В ДТП столкнулись BMW, Mazda и Subaru.

Со слов свидетелей, водитель Subaru остановился на красный свет, за ним ехала Mazda, а сзади BMW с еврономерами. Водителя BMW подозревают в употреблении алкоголя.

В результате столкновения никто не пострадал. На месте работала патрульная полиция.

Напомним, ранее в Киеве пьяный водитель на еврономерах устроил четыре ДТП, припарковался на встречной полосе и пытался сбежать.