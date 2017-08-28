В Киеве три иномарки столкнулись перед светофором
Водителя одной из них подозревают в употреблении алкоголя
В Киеве на ул. Васильковская, 3, произошло ДТП с участием трех автомобилей.
По предварительной информации, причина аварии – несоблюдение дистанции. В ДТП столкнулись BMW, Mazda и Subaru.
Со слов свидетелей, водитель Subaru остановился на красный свет, за ним ехала Mazda, а сзади BMW с еврономерами. Водителя BMW подозревают в употреблении алкоголя.
В результате столкновения никто не пострадал. На месте работала патрульная полиция.
Напомним, ранее в Киеве пьяный водитель на еврономерах устроил четыре ДТП, припарковался на встречной полосе и пытался сбежать.
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