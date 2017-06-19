В Киеве трое мужчин незаконно намывали речной песок

Сегодня, 09:59

Следователи готовят ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество – бульдозер, экскаватор и земснаряд

Река Коник. Фото: rybolovprofi.com.ua
Река Коник. Фото: rybolovprofi.com.ua

В Голосеевском районе Киева местные жители заметили у реки Коник спецтехнику, которую обычно используют для намыва речного песка. Неравнодушные киевляне немедленно позвонили в полицию. На место происшествия сразу выехали сотрудники речной полиции и следственно-оперативная группа.

Правоохранители обнаружили трех человек, которые руководили специальной техникой. Каких-либо документов и разрешение на работы мужчины не предоставили.

Для выяснения обстоятельств мужчин доставили в отдел полиции в речном порту "Киев". По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 239-2 (незаконное завладение землями водного фонда в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи готовят ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество – бульдозер, экскаватор и земснаряд, и устанавливают других лиц, причастных к преступлению. Досудебное расследование продолжается.
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Источник:

"Сегодня"

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