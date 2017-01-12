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ФОТОФАКТ. В Киеве у маршрутки на ходу отвалились колеса http://www.segodnya.ua/img/article/7877/58_main.1484238515.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/58_tn.1484238515.jpg Происшествия Автобус "спрыгнул" с заднего моста посреди оживленного шоссе

ФОТОФАКТ. В Киеве у маршрутки на ходу отвалились колеса

Сегодня, 18:27

Автобус "спрыгнул" с заднего моста посреди оживленного шоссе

Киевская маршрутка осталась без колес. Фото: Влад Антонов
Киевская маршрутка осталась без колес. Фото: Влад Антонов

В столице сегодня днем произошло курьезное ДТП. Так, на Харьковском шоссе у одной из столичных маршруток внезапно полностью отпал задний мост.

В итоге, автобус "соскочил" с задних колес.

"Качественные и надежные киевские маршрутки. Мосты отпадают целиком. Надо еще тарифы повысить, чтобы хоть на что-то хватило", – иронизируют очевидцы аварии.

К счастью, в аварии никто не пострадал.
автобус, ДТП, маршрутки, пострадал, аварии
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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