ФОТОФАКТ. В Киеве у маршрутки на ходу отвалились колеса

Автобус "спрыгнул" с заднего моста посреди оживленного шоссе

В столице сегодня днем произошло курьезное ДТП. Так, на Харьковском шоссе у одной из столичных маршруток внезапно полностью отпал задний мост.

В итоге, автобус "соскочил" с задних колес.

"Качественные и надежные киевские маршрутки. Мосты отпадают целиком. Надо еще тарифы повысить, чтобы хоть на что-то хватило", – иронизируют очевидцы аварии.

К счастью, в аварии никто не пострадал.