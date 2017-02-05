В Киеве угонщик пытался похитить авто на глазах у хозяина

Сегодня, 14:54

Задержанный пояснил, что хотел проучить водителя

Угонщика задержали. Фото: полиция
Угонщика задержали. Фото: полиция

Необычное происшествие произошло возле супермаркета на Минском массиве. 24-летний киевлянин пытался угнать авто на глазах у хозяина иномарки. Как рассказали в полиции Киева, мужчина завел свой "Опель", а пока машина прогревалась, решил выпить кофе. В этот момент за руль авто сел незнакомец и начал движение.

Мужчина бросился вдогонку и остановил злоумышленника, после чего вызвал полицию.

"Задержанный, у которого были признаки наркотического опьянения, заявил правоохранителям: хотел проучить хозяина авто, чтобы тот не оставлял машину без присмотра", – говорят в столичной полиции.

К слову, во время осмотра у парня обнаружили вещество, похожее на каннабис. Открыто уголовное производство, подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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