В Киеве ухудшится погода: ожидаются сильные порывы ветра, метель и гололедица

Сегодня, 17:27

Завтра в столице будет от 10 до 12 градусов мороза

Завтра в Киеве будет облачно с прояснениями, днем небольшой снег
Завтра в Киеве будет облачно с прояснениями, днем небольшой снег. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Вечером 7 февраля и ночью 8 февраля в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метель и гололедица на дорогах.

Кроме того, как прогнозируют синоптики, завтра в Киеве будет облачно с прояснениями. Днем небольшой снег. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью – 14-16°, днем – 10-12° мороза.

Водителям следует быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Коммунальные службы просят не пользоваться собственным авто во время снегопада и отдавать по возможности предпочтение общественному транспорту. Это необходимо для качественной, своевременной уборки снега в условиях снегопада и позволит избежать возникновения пробок на дорогах. Водителей не нужно парковать личные автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.
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Источник:

"Сегодня"

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