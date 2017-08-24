В Киеве упавшая часть дерева заблокировала дорогу и чуть не убила девушку

В Киеве на улице Скрипника (Соломенский район) из-за порывов ветра произошло чрезвычайное происшествие.

Посреди улицы тяжелая ветка дерева упала на проезжую часть, сообщает informator.news.

Фото: informator.news

Фото: informator.news

Ветка дерева повредила автомобиль и чуть не убила местную жительницу. К счастью, никто не пострадал. Девушка, которая проходила мимо, услышала треск дерева и успела отскочить в сторону.

Движение по улице сейчас заблокировано.

Напомним, в начале августа в центре столицы дерево рухнуло на проезжую часть, повредив припаркованный автомобиль KIA. ЧП произошло на Кудрявском спуске, 4. Прибывшие на место спасатели при помощи бензопилы разрезали дерево, освободив проезжую часть и авто.