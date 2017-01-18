В Киеве в час пик перестали ходить поезда метро

ЧП случилось на "синей" ветке, на платформах стояли толпы пассажиров

Утром 18 января в Киеве полностью остановилось движение на синей ветке метро.

Как сообщает "Обозреватель", движение было остановлено около 8:10.

Некоторые поезда стояли просто в тоннеле метро. Причина остановки пока неизвестна.

Около 8:20 поезда возобновили движение.

Также на станциях из-за задержки поездов образовались огромные очереди, о чем свидетельствуют фото очевидцев:

Фото: kiyany.obozrevatel.com

Фото: kiyany.obozrevatel.com