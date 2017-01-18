В Киеве в час пик перестали ходить поезда метро
ЧП случилось на "синей" ветке, на платформах стояли толпы пассажиров
Утром 18 января в Киеве полностью остановилось движение на синей ветке метро.
Как сообщает "Обозреватель", движение было остановлено около 8:10.
Некоторые поезда стояли просто в тоннеле метро. Причина остановки пока неизвестна.
Около 8:20 поезда возобновили движение.
Также на станциях из-за задержки поездов образовались огромные очереди, о чем свидетельствуют фото очевидцев:
Фото: kiyany.obozrevatel.com
Фото: kiyany.obozrevatel.com
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