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В Киеве в час пик перестали ходить поезда метро http://www.segodnya.ua/img/article/7892/79_main.1484726864.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/79_tn.1484726864.jpg Происшествия ЧП случилось на "синей" ветке, на платформах стояли толпы пассажиров  

В Киеве в час пик перестали ходить поезда метро

Сегодня, 10:06

ЧП случилось на "синей" ветке, на платформах стояли толпы пассажиров

 

В Киеве в час пик перестали ходить поезда метро
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Утром 18 января в Киеве полностью остановилось движение на синей ветке метро.

Как сообщает "Обозреватель", движение было остановлено около 8:10.

Некоторые поезда стояли просто в тоннеле метро. Причина остановки пока неизвестна.

Около 8:20 поезда возобновили движение.

Также на станциях из-за задержки поездов образовались огромные очереди, о чем свидетельствуют фото очевидцев:

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Фото: kiyany.obozrevatel.com

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Фото: kiyany.obozrevatel.com
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