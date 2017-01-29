В Киеве в масштабном ДТП разбились 7 авто

Сегодня, 00:12

Движение в сторону центра города временно перекрыто

На месте ДТП
На месте ДТП

В субботу, 28 января, после 22 часов вечера в Киеве случилось крупное дорожно-транспортное происшествие на проспекте Победы возле станции метро "Политехнический институт", передает УНН со ссылкой на пост журналиста Татьяны Луповой в Фейсбуке.

"Масштабное ДТП с пострадавшими на проспекте Победы, возле метро КПИ. Столкнулись 7 автомобилей ", – сообщила она.

Движение в сторону центра города временно перекрыто.

Предварительно, причиной аварии стало то, что один из участников столкновения выезжал задним ходом с парковки.

Количество пострадавших пока неизвестно. Работает следственно-оперативная группа, патрульная полиция и скорая помощь.
авария, ДТП, происшествие

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