В Киеве в масштабном ДТП разбились 7 авто

В субботу, 28 января, после 22 часов вечера в Киеве случилось крупное дорожно-транспортное происшествие на проспекте Победы возле станции метро "Политехнический институт", передает УНН со ссылкой на пост журналиста Татьяны Луповой в Фейсбуке.

"Масштабное ДТП с пострадавшими на проспекте Победы, возле метро КПИ. Столкнулись 7 автомобилей ", – сообщила она.



Движение в сторону центра города временно перекрыто.



Предварительно, причиной аварии стало то, что один из участников столкновения выезжал задним ходом с парковки.

Количество пострадавших пока неизвестно. Работает следственно-оперативная группа, патрульная полиция и скорая помощь.