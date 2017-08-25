В Киеве сгорело одноэтажное здание

Сегодня, 14:30

Возгорание началось днем, к счастью, люди не пострадали

 

В Киеве сгорел дом. Фото из архива
В Киеве сгорел дом. Фото из архива

В Киеве произошел пожар на ул. Львовской, 72.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения 101 24 августа в 16:33. Оказалось, что в одноэтажном недействующем здании возникло возгорание.

Пожар был локализован в 17:18 и ликвидирован в 17:46. В результате пожара сгорело и разобрано 100 кв. м деревянных конструкций кровли.

К счастью, никто не пострадал. Причины и ущерб от пожара будут выяснены правоохранительными органами.

Напомним, вчера в Киеве на улице Малышко, 25, недалеко от станции метро "Черниговская", произошел пожар. Из-за брошенных с балконов бычков загорелся мусор под домом.
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Источник:

"Сегодня"

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