В Киеве сгорело одноэтажное здание

Возгорание началось днем, к счастью, люди не пострадали

В Киеве произошел пожар на ул. Львовской, 72.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения 101 24 августа в 16:33. Оказалось, что в одноэтажном недействующем здании возникло возгорание.

Пожар был локализован в 17:18 и ликвидирован в 17:46. В результате пожара сгорело и разобрано 100 кв. м деревянных конструкций кровли.

К счастью, никто не пострадал. Причины и ущерб от пожара будут выяснены правоохранительными органами.

Напомним, вчера в Киеве на улице Малышко, 25, недалеко от станции метро "Черниговская", произошел пожар. Из-за брошенных с балконов бычков загорелся мусор под домом.