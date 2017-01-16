В Киеве в результате ДТП столб упал на проезжую часть и перекрыл движение (фото)

В Соломенском районе Киева в результате дорожно-транспортного происшествия электроопора перекрыла движение транспорта.

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

На улице Вадима Гетьмана напротив одного из торговых центров водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в столб. Удар был такой силы, что электроопора упала на проезжую часть и проводами повредила Mitsubishi, который двигался во встречном направлении.

По словам водителя ВАЗа, он двигался со скоростью 65 км/ч и его занесло на скользкой дороге. Как удалось узнать журналистам, он получил водительское удостоверение всего полгода назад.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Упавшая электроопора держала троллейбусные провода.

Напомним, ночью в Киеве на улице Борщаговской произошло жесткое ДТП с пострадавшими. Водитель автомобиля "Опель" на скорости вылетел с дороги в столб.