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В Киеве в результате ДТП столб упал на проезжую часть и перекрыл движение (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7884/75_main.1484548696.png http://www.segodnya.ua/img/article/7884/75_tn.1484548696.png Происшествия В столб врезался ВАЗ с неопытным водителем

В Киеве в результате ДТП столб упал на проезжую часть и перекрыл движение (фото)

Сегодня, 08:37

В столб врезался ВАЗ с неопытным водителем

В Соломенском районе Киева в результате дорожно-транспортного происшествия электроопора перекрыла движение транспорта.

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

На улице Вадима Гетьмана напротив одного из торговых центров водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в столб. Удар был такой силы, что электроопора упала на проезжую часть и проводами повредила Mitsubishi, который двигался во встречном направлении.

По словам водителя ВАЗа, он двигался со скоростью 65 км/ч и его занесло на скользкой дороге. Как удалось узнать журналистам, он получил водительское удостоверение всего полгода назад.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Упавшая электроопора держала троллейбусные провода.

Напомним, ночью в Киеве на улице Борщаговской произошло жесткое ДТП с пострадавшими. Водитель автомобиля "Опель" на скорости вылетел с дороги в столб.
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