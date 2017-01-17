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В Киеве вандалы испортили подземный переход на Васильковской (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7891/12_main.1484665236.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/12_tn.1484665236.jpg Происшествия Переход капитально отремонтировали только в прошлом месяце  

В Киеве вандалы испортили подземный переход на Васильковской (фото)

Сегодня, 16:59

Переход капитально отремонтировали только в прошлом месяце

 

В Киеве вандалы разрисовали подземный переход на ул. Васильковской в Голосеевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе КК "Киевавтодор".

Переход только в декабре 2016 года был капитально отремонтирован в рамках реконструкции ул. Васильковской.

"Очень обидно смотреть на испорченный результат тяжелого труда, ведь дорожники работали не один день, чтобы этот подземный переход радовал глаз пешеходов, отвечал всем нормативам и был эстетически привлекательным. После таких случаев "художественной работы" для ликвидации "произведений искусства" автодоровцы должны тратить время и бюджетные средства, которые можно было бы потратить на проведение других работ", – отмечается в сообщении.

Напомним, в Киеве вандалы разгромили новую остановку на проспекте Победы. Так, неизвестные полностью разбили одно из больших стекол павильона.
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Источник:

"Сегодня"

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