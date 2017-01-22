Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
ФОТОФАКТ. В Киеве вандалы повредили мост Влюбленных http://www.segodnya.ua/img/article/7906/24_main.1485103144.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/24_tn.1485103144.jpg Происшествия На мосту поставят камеры видеонаблюдения  

ФОТОФАКТ. В Киеве вандалы повредили мост Влюбленных

Сегодня, 20:34

На мосту поставят камеры видеонаблюдения

 

Вандалы повредили мост. Фото: facebook.com
Вандалы повредили мост. Фото: facebook.com

Вандалы повредили в нескольких местах именные доски, которыми был устлан мост Влюбленных, который соединяет Городской сад и Крещатый парк.

Бизнесмен Гарик Корогодский, по инициативе которого устанавливались доски, обещает привести мост в порядок и поставить камеры видеонаблюдения.

Напомним, несколько дней назад в Киеве вандалы разрисовали подземный переход на ул. Васильковской в Голосеевском районе.
мост, вандалы, камеры, корогодский, мост влюбленных, повредили , городской сад
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Разбитый фасад. Фото: facebook.com/olexandr.pabat

В Киеве вандалы разбили молотком фасад школы

10 Января, 15:07

Здание школы №281 только недавно утеплили  

Происшествия

В Киеве надругались над памятью Вацлава Гавела

15 Января, 17:25

Неизвестные повредили памятную доску 

Происшествия

"Умная" остановка осталась без стекла

В Киеве вандалы разгромили новую остановку возле цирка

16 Января, 18:17

В павильоне с возможностью подзарядки мобильных устройств разбили стекло

Происшествия

В Киеве вандалы испортили подземный переход на Васильковской

17 Января, 16:59

Переход капитально отремонтировали только в прошлом месяце  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.