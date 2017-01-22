ФОТОФАКТ. В Киеве вандалы повредили мост Влюбленных

Вандалы повредили в нескольких местах именные доски, которыми был устлан мост Влюбленных, который соединяет Городской сад и Крещатый парк.

Бизнесмен Гарик Корогодский, по инициативе которого устанавливались доски, обещает привести мост в порядок и поставить камеры видеонаблюдения.

Напомним, несколько дней назад в Киеве вандалы разрисовали подземный переход на ул. Васильковской в Голосеевском районе.