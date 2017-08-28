ФОТОФАКТ. В Киеве вандалы разбили мемориальную доску Героя Небесной сотни

Сегодня, 10:42

Доску установила семья Романа Сеника из Львовской области

 

Доску разбили неизвестные. Фото: zik.ua
Доску разбили неизвестные. Фото: zik.ua

В Киеве вандалы разбили мемориальную доску Героя Небесной сотни Романа Сеника, установленную в столице его семьей из Яворивского района Львовской области.

Об этом пишет zik.ua со ссылкой на сестру Сеника, жительницу Яворивского района Львовской области Лесю Лысак.

По ее словам, фотографию уничтоженной мемориальной доски брата ей прислала из Киева жена Александра Бадеры – тоже Героя Небесной сотни, их доски находятся рядом.

"Светлана Бадера написала заявление в полицию. А я жду информацию, началось ли расследование. Возможно, придется ехать самой в Киев. Маме об этом вандализме я не сказала, потому что она так тоскует за Романом, что такой ужасной вести не пережила бы", – говорит Леся Лысак.

Напомним, в Киеве распоясались вандалы. На Михайловской площади возле собора неизвестные повредили белоснежную скульптуру "Ангела Просвещения" — одну из тех, которые были установлены в столице в прошлом году в рамках проекта "Ангелы наций".
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