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ФОТОФАКТ. В Киеве вандалы разбили молотком фасад школы http://www.segodnya.ua/img/article/7869/9_main.1484053698.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/9_tn.1484053698.jpg Происшествия Здание школы №281 только недавно утеплили  

ФОТОФАКТ. В Киеве вандалы разбили молотком фасад школы

Сегодня, 15:07

Здание школы №281 только недавно утеплили

 

Разбитый фасад. Фото: facebook.com/olexandr.pabat
Разбитый фасад. Фото: facebook.com/olexandr.pabat

В Киеве неизвестные вандалы испортили недавно утепленный фасад школы №281 (бульвар Кольцова, 7Б, Святошинский район, Борщаговка). Об этом в Facebook сообщил депутат Киеврады Александр Пабат.

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Фото: facebook.com/olexandr.pabat

Неустановленные "герои" прошли с молотком вдоль свежеутепленного фасада школы. "Кому хотелось сделать хуже? Кому что доказать?", – пишет Пабат.

"Только в декабре, казалось, была поставлена точка в многосюжетной истории с утеплением нашей школы №281…", – добавил он.

Напомним, в ноябре прошлого года вандалы полностью разбили "лавочку для амбициозных". Ее 20 октября установили у памятного знака Магдебургскому праву.
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Источник:

"Сегодня"

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