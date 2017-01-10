ФОТОФАКТ. В Киеве вандалы разбили молотком фасад школы

Здание школы №281 только недавно утеплили

В Киеве неизвестные вандалы испортили недавно утепленный фасад школы №281 (бульвар Кольцова, 7Б, Святошинский район, Борщаговка). Об этом в Facebook сообщил депутат Киеврады Александр Пабат.

Фото: facebook.com/olexandr.pabat

Неустановленные "герои" прошли с молотком вдоль свежеутепленного фасада школы. "Кому хотелось сделать хуже? Кому что доказать?", – пишет Пабат.

"Только в декабре, казалось, была поставлена точка в многосюжетной истории с утеплением нашей школы №281…", – добавил он.

Напомним, в ноябре прошлого года вандалы полностью разбили "лавочку для амбициозных". Ее 20 октября установили у памятного знака Магдебургскому праву.