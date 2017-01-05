ФОТОФАКТ. В Киеве вандалы уничтожили холодильник с едой для бедных

В столице вандалы разгромили и поломали холодильник, в котором киевляне оставляли еду для бедных людей. Благотворительная инициатива была запущена в конце декабря, но спустя пару дней, в начале января, из холодильного шкафа украли все полки. А позже вандалы и вовсе оторвали дверь – вероятно, в надежде сдать на металлолом.

"В конце декабря у м. Академгородок установили холодильник для обмена едой #godobro. Мы 4 раза оставляли в нем продукты, радовались, что помогаем людям. Еду очень быстро забирали, в течение нескольких часов. За пару дней из холодильника украли все полочки, и вот сегодня – такое. Кто-то вырвал дверь, расковырял, чтобы узнать, можно ли что-то сдать в пункт приема металла. Хотя на холодильнике четко написано, что ничего ценного в нем нет, он очень легкий, по сути один корпус", – рассказали организаторы проекта.

Напомним, первые пять холодильников #godobro команда разместила в средине декабря. Один из них – на Подоле, на Спасской, 13. Но вскоре он исчез, как и еще один – по другому адресу. Не успели даже закрепить. Ребята говорят, что было обидно, но это дало толчок подумать, как обновить или дополнить инициативу. Рабочий вариант – желтые деревянные шкафы ручной работы.