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ФОТОФАКТ. В Киеве вандалы уничтожили холодильник с едой для бедных http://www.segodnya.ua/img/article/7857/23_main.1483610921.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/23_tn.1483610921.jpg Происшествия Инициатива работала с конца декабря

ФОТОФАКТ. В Киеве вандалы уничтожили холодильник с едой для бедных

Сегодня, 12:06

Инициатива работала с конца декабря

Вандалы уничтожили холодильник благотворительной инициативы
Вандалы уничтожили холодильник благотворительной инициативы

В столице вандалы разгромили и поломали холодильник, в котором киевляне оставляли еду для бедных людей. Благотворительная инициатива была запущена в конце декабря, но спустя пару дней, в начале января, из холодильного шкафа украли все полки. А позже вандалы и вовсе оторвали дверь – вероятно, в надежде сдать на металлолом.

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"В конце декабря у м. Академгородок установили холодильник для обмена едой #godobro. Мы 4 раза оставляли в нем продукты, радовались, что помогаем людям. Еду очень быстро забирали, в течение нескольких часов. За пару дней из холодильника украли все полочки, и вот сегодня – такое. Кто-то вырвал дверь, расковырял, чтобы узнать, можно ли что-то сдать в пункт приема металла. Хотя на холодильнике четко написано, что ничего ценного в нем нет, он очень легкий, по сути один корпус", – рассказали организаторы проекта.

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Напомним, первые пять холодильников #godobro команда разместила в средине декабря. Один из них – на Подоле, на Спасской, 13. Но вскоре он исчез, как и еще один – по другому адресу. Не успели даже закрепить. Ребята говорят, что было обидно, но это дало толчок подумать, как обновить или дополнить инициативу. Рабочий вариант – желтые деревянные шкафы ручной работы.
холодильник, разгромили, академгородок, уничтожили
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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