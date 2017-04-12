В Киеве ВАЗ сбил мужчину на пешеходном переходе

В Днепровском районе Киева, водитель ВАЗа сбил пешехода, когда тот переходил автодорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло на пересечении ул. Братиславской и Лесного проспекта. Об этом с места происшествия передает корреспондент "Сегодня".

Пострадавшего мужчину, возрастом около 40 лет, госпитализировали каретой скорой помощи с предварительным диагнозом: ушибы мягких тканей ног. На месте работает патруль полиции. Отмечается, что по всей вероятности, предпосылкой аварии стали дождь и неосмотрительность водителя.

Напомним, в Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП.