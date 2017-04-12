В Киеве ВАЗ сбил мужчину на пешеходном переходе

Сегодня, 00:14

По всей вероятности, предпосылкой аварии стали дождь и неосмотрительность водителя


На месте ДТП. Фото: Влад Антонов

На месте ДТП. Фото: Влад Антонов

На месте ДТП. Фото: Влад Антонов

На месте ДТП. Фото: Влад Антонов

В Днепровском районе Киева, водитель ВАЗа сбил пешехода, когда тот переходил автодорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло на пересечении ул. Братиславской и Лесного проспекта. Об этом с места происшествия передает корреспондент "Сегодня". 

Пострадавшего мужчину, возрастом около 40 лет, госпитализировали каретой скорой помощи с предварительным диагнозом: ушибы мягких тканей ног. На месте работает патруль полиции. Отмечается, что по всей вероятности, предпосылкой аварии стали дождь и неосмотрительность водителя. 

Напомним, в Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП.
авария, ДТП, дождь, наезд, перекресток, пострадавший
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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