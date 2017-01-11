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В Киеве во время движения загорелся трамвай http://www.segodnya.ua/img/article/7871/71_main.1484128715.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/71_tn.1484128715.jpg Происшествия В салоне произошло возгорание электропроводки  

В Киеве во время движения загорелся трамвай

Сегодня, 11:57

В салоне произошло возгорание электропроводки

 

Трамвай загорелся во время движения. Фото: facebook.com/MNSKyiv
Трамвай загорелся во время движения. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В Киеве произошел пожар в трамвае.

10 января в 19:18 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что во время движения трамвая по ул.Попудренко, 2-б, в салоне произошел пожар.

Спасатели установили, что произошло возгорание электропроводки.

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Фото: facebook.com/MNSKyiv

Уже в 19:43 пожар был ликвидирован. Вследствие ЧП частично повреждены электропроводка и обогреватель.

К счастью, никто не пострадал. Причину пожара установит следствие.
пожар, трамвай, спасатели, возгорание, загорелся, ГСЧС
Источник:

"Сегодня"

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