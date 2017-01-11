В Киеве во время движения загорелся трамвай

В Киеве произошел пожар в трамвае.

10 января в 19:18 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что во время движения трамвая по ул.Попудренко, 2-б, в салоне произошел пожар.

Спасатели установили, что произошло возгорание электропроводки.

Фото: facebook.com/MNSKyiv

Уже в 19:43 пожар был ликвидирован. Вследствие ЧП частично повреждены электропроводка и обогреватель.

К счастью, никто не пострадал. Причину пожара установит следствие.