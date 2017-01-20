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В Киеве авто врезалось в металлический киоск http://www.segodnya.ua/img/article/7900/58_main.1484901296.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/58_tn.1484901296.jpg Происшествия Спасателям пришлось использовать бензорез, чтобы деблокировать машину  

В Киеве авто врезалось в металлический киоск

Сегодня, 10:33

Спасателям пришлось использовать бензорез, чтобы деблокировать машину

 

Водителю понадобилась помощь спасателей. Фото: facebook.com/MNSKyiv
Водителю понадобилась помощь спасателей. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В Киеве произошло ЧП: водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в киоск.

19 января в 23:14 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Светлой, в Дарницком районе.

Оказалось, что водитель автомобиля "Skoda Rapid" не справился с управлением и въехал в металлический киоск. Помощь оказывалась с использованием бензореза для деблокирования автомобиля из металлического каркаса киоска и открывания капота для отключения аккумулятора.
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Источник:

"Сегодня"

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