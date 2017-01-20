В Киеве авто врезалось в металлический киоск

В Киеве произошло ЧП: водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в киоск.

19 января в 23:14 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Светлой, в Дарницком районе.

Оказалось, что водитель автомобиля "Skoda Rapid" не справился с управлением и въехал в металлический киоск. Помощь оказывалась с использованием бензореза для деблокирования автомобиля из металлического каркаса киоска и открывания капота для отключения аккумулятора.