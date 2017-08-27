В Киеве водитель BMW с литовскими номерами сбил насмерть велосипедиста

Сегодня, 22:25

Пострадавший скончался на месте


В Киеве водитель BMW сбил насмерть велосипедиста

В Киеве водитель BMW сбил насмерть велосипедиста

В Киеве водитель BMW сбил насмерть велосипедиста

В Киеве водитель BMW сбил насмерть велосипедиста

В Киеве водитель BMW сбил насмерть велосипедиста

В Киеве водитель BMW сбил насмерть велосипедиста

В Киеве водитель BMW сбил насмерть велосипедиста

В Киеве водитель BMW сбил насмерть велосипедиста

В Киеве водитель BMW сбил насмерть велосипедиста

В Киеве водитель BMW сбил насмерть велосипедиста

В Киеве водитель BMW сбил насмерть велосипедиста

В Киеве водитель BMW сбил насмерть велосипедиста

В Киеве водитель BMW сбил насмерть велосипедиста

В Киеве водитель BMW сбил насмерть велосипедиста

В Киеве водитель BMW сбил насмерть велосипедиста
фото: Влад Антонов

 


Видео: dtp.kiev.ua

В Подольском районе Киева на перекрестке улиц Газопроводная и Кольцевая произошло смертельное ДТП с участием авто на литовских номерах и велосипедиста.

Велосипед и мужчина отлетели на 50 метров. Пострадавший скончался на месте. Примерно столько же проехал после столкновения и БМВ.

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Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley.
Киев, ДТП, видео, водитель, сбил, велосипед, насмерть, BMW
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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