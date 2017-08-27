В Киеве водитель BMW с литовскими номерами сбил насмерть велосипедиста

В Подольском районе Киева на перекрестке улиц Газопроводная и Кольцевая произошло смертельное ДТП с участием авто на литовских номерах и велосипедиста.

Велосипед и мужчина отлетели на 50 метров. Пострадавший скончался на месте. Примерно столько же проехал после столкновения и БМВ.

Как переходил/переезжал дорогу велосипедист – достоверно неизвестно. Все детали выясняет СОГ.

Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley.