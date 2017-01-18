В Киеве водитель на летней резине на большой скорости снес столб (фото)
Мужчина не был пристегнут и сильно пострадал в ДТП
В Киеве на улице Бальзака произошло ДТП с пострадавшим. Водитель автомобиля "Шкода" на летней резине, непристегнутый, на скорости около 110 км/час (по спидометру) вылетел с дороги и снес столб.
Вырвало двигатель и коробку. Части авто разбросало на 20-30 метров, двигатель – на 8.
В критическом состоянии, без сознания, водитель был госпитализирован в реанимацию БСМП с тяжелой черепно-мозговой травмой, политравмой и переломами ног.
На месте работали полиция и оперативно-следственная группа.
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