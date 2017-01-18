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В Киеве водитель на летней резине на большой скорости снес столб (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7892/51_main.1484722706.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/51_tn.1484722706.jpg Происшествия Мужчина не был пристегнут и сильно пострадал в ДТП  

В Киеве водитель на летней резине на большой скорости снес столб (фото)

Сегодня, 08:57

Мужчина не был пристегнут и сильно пострадал в ДТП

 

фото: Влад Антонов

В Киеве на улице Бальзака произошло ДТП с пострадавшим. Водитель автомобиля "Шкода" на летней резине, непристегнутый, на скорости около 110 км/час (по спидометру) вылетел с дороги и снес столб.

Вырвало двигатель и коробку. Части авто разбросало на 20-30 метров, двигатель – на 8.

В критическом состоянии, без сознания, водитель был госпитализирован в реанимацию БСМП с тяжелой черепно-мозговой травмой, политравмой и переломами ног.

На месте работали полиция и оперативно-следственная группа.
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Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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