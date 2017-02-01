В Киеве водитель на Subaru вылетел с проезжей части и протаранил отбойник (фото)
Пострадал пассажир
В Киеве водитель на Subaru вылетел с проезжей части и протаранил отбойник, фото Карл
В Киеве водитель на Subaru вылетел с проезжей части и протаранил отбойник, фото Карл
В Киеве водитель на Subaru вылетел с проезжей части и протаранил отбойник, фото Карл
В Киеве водитель на Subaru вылетел с проезжей части и протаранил отбойник, фото Карл
В Киеве водитель на Subaru вылетел с проезжей части и протаранил отбойник, фото Карл
Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, ДТП с пострадавшим произошло в Киеве на Интернациональной площади.
На месте работает патрульная полиция и опергруппа.
Водитель Субару вылетел с проезжей части и протаранил дорожный отбойник, пострадал пассажир. По словам водителя, его подрезали.
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