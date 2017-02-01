В Киеве водитель на Subaru вылетел с проезжей части и протаранил отбойник (фото)

Сегодня, 01:02

Пострадал пассажир


В Киеве водитель на Subaru вылетел с проезжей части и протаранил отбойник, фото Карл

В Киеве водитель на Subaru вылетел с проезжей части и протаранил отбойник, фото Карл

В Киеве водитель на Subaru вылетел с проезжей части и протаранил отбойник, фото Карл

В Киеве водитель на Subaru вылетел с проезжей части и протаранил отбойник, фото Карл

В Киеве водитель на Subaru вылетел с проезжей части и протаранил отбойник, фото Карл

Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, ДТП с пострадавшим произошло в Киеве на Интернациональной площади.

На месте работает патрульная полиция и опергруппа.

Водитель Субару вылетел с проезжей части и протаранил дорожный отбойник, пострадал пассажир. По словам водителя, его подрезали.
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Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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