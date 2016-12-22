В Киеве водитель устроила два ДТП за один раз (фото)

Вначале авто врезалось в троллейбус, а потом – в легковушку

В Киеве возле станции метро "Минская" произошло двойное ДТП. Об этом сообщается в группе "ДТП и ЧП Киев Киев Онлайн" Вконтакте.

Сначала водитель автомобиля не разминулась с троллейбусом. Прибыла полиция, ДТП оформили. Когда начали разъезжаться, водитель въехала в стоящий сзади автомобиль Skoda Fabia.

Тест на драгер показал 0 процентов алкоголя в крови. Водитель поедет сдавать тест на наркотики.