В Киеве водитель заснул в машине посреди проезжей части

Правоохранители стучали в водительское стекло, а мужчина отстукивался в ответ

В Киеве на улице Электриков, 21А водитель заснул в автомобиле прямо посреди дороги на двойной осевой.

Черный Ford Mondeo с включенным двигателем стоял на проезжей части, внутри играла музыка, лобовое стекло было запотевшим, а водитель мирно спал внутри. У авто был помят бок и бампер с водительской стороны.

Свидетель ситуации вызвал полицию. Прибыв на место, стражи порядка начали будить водителя. Это была задача не из легких. Правоохранители стучали в водительское стекло, а мужчина отстукивался в ответ. У водителя были налицо все признаки алкогольного опьянения. От драгера он отказался.

Напомним, под Киевом парень угнал авто и попал в серьезное ДТП. Злоумышленника задержали правоохранители, он был пьян.