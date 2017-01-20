В Киеве водолазы спасли двух рыбаков

В Киеве водолазы спасли рыбаков, которые находились на льдине.

19 января в 9:40 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение, что на реке Днепр в районе острова Великий на оторванной от берега льдине находится двое рыбаков.

Как оказалось, на расстоянии 3000 м от берега на оторванной льдине находились двое рыбаков. Водолазы с помощью спасательной лодки спасли рыбаков и доставили их на берег.

Главное управление ГСЧС Украины в Киеве подчеркивает, что пребывание на льду опасно, если вы не знаете реальной толщины ледяного покрова и не проверили его деревянным или металлическим щупом на прочность. Помните, что для одного человека безопасная толщина льда – 7 см, а для групповой переправы – 15 см.

Напомним, два дня назад в Киеве на Днепре прошла операция по спасению рыбаков, которые откололись на льдине. На льду возле Осокорков находилось около 300 рыбаков, когда они услышали сильный треск, все начали убегать к берегу. На льдине, которая откололась от берега, находилось 54 рыбака. Прибывшие на место спасатели помогли им пешком дойти до берега, а четырех пришлось перевозить на надувных лодках.