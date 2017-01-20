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В Киеве водолазы спасли двух рыбаков http://www.segodnya.ua/img/article/7900/48_main.1484899596.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/48_tn.1484899596.jpg Происшествия Рыбаки находились на льдине в 3 км от берега

В Киеве водолазы спасли двух рыбаков

Сегодня, 10:05

Рыбаки находились на льдине в 3 км от берега

Водолазы спасли рыбаков
Водолазы спасли рыбаков. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

В Киеве водолазы спасли рыбаков, которые находились на льдине.

19 января в 9:40 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение, что на реке Днепр в районе острова Великий на оторванной от берега льдине находится двое рыбаков.

Как оказалось, на расстоянии 3000 м от берега на оторванной льдине находились двое рыбаков. Водолазы с помощью спасательной лодки спасли рыбаков и доставили их на берег.

Главное управление ГСЧС Украины в Киеве подчеркивает, что пребывание на льду опасно, если вы не знаете реальной толщины ледяного покрова и не проверили его деревянным или металлическим щупом на прочность. Помните, что для одного человека безопасная толщина льда – 7 см, а для групповой переправы – 15 см.

Напомним, два дня назад в Киеве на Днепре прошла операция по спасению рыбаков, которые откололись на льдине. На льду возле Осокорков находилось около 300 рыбаков, когда они услышали сильный треск, все начали убегать к берегу. На льдине, которая откололась от берега, находилось 54 рыбака. Прибывшие на место спасатели помогли им пешком дойти до берега, а четырех пришлось перевозить на надувных лодках.
днепр, опасно, рыбаки, рыбак, водолазы, ГСЧС
Источник:

"Сегодня"

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