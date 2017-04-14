В Киеве воровки притворились соцработницами и обчистили квартиру 93-летнего дедушки

Сегодня, 10:26

Злоумышленницам грозит до шести лет лишения свободы

 


Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве две злоумышленницы обманули пожилого мужчину, пообещав доплату к пенсии. Они беспрепятственно попали в жилище и, пока хозяин слушал "сказки" женщины, ее сообщница похитила у пенсионера кошелек, документы и деньги. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Работники оперативно-поискового отдела уголовного розыска при выходе из дома на бульваре Дружбы народов задержали группу злоумышленников – двух ранее судимых женщин, которые только что совершили кражу, и мужчину, который ждал их во дворе.

Правоохранители сразу установили потерпевшего – 93-летнего местного жителя, который обнаружил, что после визита незнакомок исчез его кошелек, в котором были 3400 гривен и личные документы.

Дедушка рассказал, что злоумышленницы назвались сотрудниками социальной службы. Они подошли к подъезду, рассказали, что пенсионеру должны отдать молоко, хлеб и деньги. Мужчина расписался в специальном журнале, получил деньги, но оказалось, что у соцработницы нет точной суммы. Пенсионер должен был отдать им сдачу, поэтому все вместе поднялись в квартиру.

Мужчина сразу вспомнил, что женщины были свидетелями, когда он доставал кошелек, затем прятал его в шкаф. Впоследствии, пока мужчина вышел на кухню, одна из мошенниц забрала его.

Правоохранители изъяли у женщин вещи пострадавшего с деньгами и документами, следственно-оперативная группа задокументировала правонарушение. Уголовное производство начали по ч. 3 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Женщин – 44-летнюю уроженку Черниговской области и 41-летнюю жительницу Днепропетровской – задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Установлено, что одна из них уже попадала в поле зрения полиции за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков, а другую разыскивали по подозрению в совершении квартирной кражи в Днепропетровской области.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения и объявления подозрения в совершении преступления. Злоумышленницам грозит от трех до шести лет лишения свободы.
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Источник:

"Сегодня"

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