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В Киеве воры под видом колядников обчистили квартиру (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7875/53_main.1484215091.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/53_tn.1484215091.jpg Происшествия Мужчины объяснили свои действия нехваткой денег  

В Киеве воры под видом колядников обчистили квартиру (фото)

Сегодня, 11:57

Мужчины объяснили свои действия нехваткой денег

 

Столичные правоохранители задержали "колядников", которые обокрали квартиру.

Двух мужчин, которые под видом колядников зашли в квартиру и совершили кражу, поймали вскоре после совершения преступления. У злоумышленников изъяли вещественные доказательства.

В ходе комплексной отработки территории района в поле зрения правоохранителей попали двое молодых людей с женской сумкой.

Объяснить полицейским ее происхождения товарищи не смогли.

К тому же, у одного мужчины при поверхностном осмотре работники полиции нашли и изъяли один грамм амфетамина.

Задержанными оказались местные жители района. Правоохранителям они объяснили свои действия нехваткой денег.

Воры сознались в преступлении, а похищенную сумочку с деньгами вернули хозяйке квартиры.

Квартирных воров задержали. Правоохранители проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений в других районах столицы.

Следственным отделом Дарницкого управления столичной полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ст. 185 (Кража) и ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
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Источник:

"Сегодня"

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