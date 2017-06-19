В Киеве возле станции метро "Харьковская" загорелась маршрутка

Сегодня, 00:14

На месте работают пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям


Видео: Kyiv Operativ

В Киеве в воскресенье вечером возле станции метро Харьковская загорелся маршрутный автобус. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Серьезное возгорание маршрутного автобуса прямо сейчас на метро Харьковская. Предварительно, маршрут № 311. Водитель с небезразличными гражданами пытались потушить пожар до приезда ГСЧС, но пожар охватил весь автобус. К счастью, пострадавших нет.", – говорится в сообщении.
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